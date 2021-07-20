柯文哲表示，回到台灣狀況中央政府給EUA，問題是當時是很緊急的狀況，現在是只做完臨床二期，要大量使用，就要說明基於何種緊急狀況？（北市府提供／游念育台北傳真）

高端疫苗快速取得緊急授權 柯文哲：基於什麼「緊急狀況」要說清楚

台灣在二期期中試驗就核准高端疫苗拿到EUA，是世界罕見之舉，對於高端快速拿到EUA，台北市長柯文哲表示，回到科學角度，新藥上市要臨床試驗，最後才拿到藥證，疫苗從研究到動物實驗要花10年才能做出來，而去年是因疫情慘重沒有疫苗，WHO、美國和歐盟鑒於緊急狀況，緊急使用同意授權，回到台灣中央政府給EUA，要說明是什麼緊急狀況。

柯文哲指出，新藥上市要臨床試驗，臨床二期時要找出藥物的劑量和施打間隔多久和最好的配方，併大規模施打在研究臨床上，最後才拿到藥證，疫苗從最早研究臨床試驗前，還要動物實驗，要花10年才能做出來。

柯文哲解釋，目前在市面上施打的疫苗，拿到EUA緊急使用授權，這些要拿到臨床二期，三期做了一半，要看有效性和副作用等，全部做完要好幾年，不過因去年11月、12月，全世界沒有疫苗死傷很慘重，WHO、美國和歐盟鑑於緊急狀況，給緊急使用同意授權，第三期實驗目前還是持續做。

柯文哲表示，回到台灣狀況中央政府給EUA，問題是當時是很緊急的狀況，現在是只做完臨床二期，要大量使用，就要說明基於何種緊急狀況？像是如果台灣沒有疫苗不打就死，但現在國際上有很多疫苗，目前中央發EUA授權，要說明是什麼緊急情況，要打多少個案，做任何事情回到理性務實科學態度討論。