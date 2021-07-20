雲林縣的老人長青食堂蓬勃發展，是許多老人家一天的活動重心。（周麗蘭攝）

雲林縣有150多個長青食堂自5月下旬三級警戒以來停止供餐，無法自理的獨居老人改送餐，縣府社會處表示，長青食堂暫停衝擊較大是老人失去社交環境，經評估幾波長者疫苗已打得差不多，只要各食堂的工作人員超過6成接種疫苗，就可提出申請恢復運作。

社會處長林文志表示，長青食堂暫停期間轉介長照送餐或公所送餐的有20名長者，縣府補助每餐餐費80元；期間補充物資給105名獨居長者，另有5人獲緊急救援。

林文志表示，長青食堂開辦以來，許多長輩會提早去聊天、學習，三級警戒後，只能待在家裡不出門，長青食堂暫停，較大的衝擊是老人家沒有社交機會，令人憂心。

雲林縣府7月5日函請中央流行疫情指揮中心，把長青食堂工作人員及志工納入施打對象註記，未獲中央回應。不過7月6日「1922公費疫苗預約接種平台」上線後，縣府已協助50歲到80歲的900多名工作人員及志工上網登記，800多人已接種完畢。

縣長張麗善表示，疫苗覆蓋率逐漸提高，兼顧老人家的用餐權益，只要志工及工作人員注射疫苗覆蓋率達6成以上且廚工完成施打，長青食堂可申請復辦，19日已向各鄉鎮市公所佈達「雲林縣長青食堂因應covid-19疫情防疫管理指引」。

雲林縣65歲到74歲有4萬4448人接種疫苗，覆蓋率是61％；75歲以上有4萬0730人接種，疫苗覆蓋率65.6％。

林文志表示，縣內長青食堂目前幾乎大都符合復辦資格，最快下周就可恢復，並將朝長者與工作人員疫苗覆蓋率達到8成目標前進。

另外，依中央流行疫情指揮中心14日宣布，社區式長照機構可在工作人員疫苗施打率達8成，可逐步恢復提供服務。林文志表示，社區型長照機構工作人員與長青食堂志願服務性質不同，提高疫苗覆蓋率方向相同。