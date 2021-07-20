由於疫情下的視訊會議需求，微軟（Microsoft）旗下的Teams也成為不少大專院校、公司行號所使用的視訊平台。若你有下載Teams app，除了隨時隨地可用來登入視訊會議，如今還可將它作為對講機（Walkie Talkie），讓你跟同事互動無距離！
根據微軟官方部落格公佈，他們藉由無線網路或蜂巢式連網功能，可將手機、平板作為無線對講機使用，可以作為同事之間溝通的利器。這一項功能預計在9月份釋出，先前已經在Android版本中提供，近期也在iPhone平台提供了preview版本，讓手機版Teams可以使用push-to-talk (PTT)功能，等於可以將手機作為無線對講機使用。
Office現代工作場所轉型公司副總裁(CVP)Emma Williams指出，這項內建於Teams的功能，可以降低公司或是組織的IT成本，而且比使用類比裝置更安全，毋須擔心被竊聽的問題。而如果使用上擔心使用對講機功能時，會被其他同事聽到對話內容，如今這項功能已經被證實也將可搭配Jabra BlueParrot和Klein Valor Speaker等無線或是有線麥克風。
對於經常需要外出或是移動工作的基層員工來說，支援對講機功能的app，可以讓員工減少攜帶的設備，且可符合必要的安全性。如果公司或是組織正巧選用Teams，未來對講機功能正式推出時，可以嘗試使用看看。
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