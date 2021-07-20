打破歷年紀錄！嘉義縣今年推薦南新國小校長莊政道、和睦國小主任陳勝哲和大同國小組長陳欣民角逐師鐸獎，今20日傳來捷報，3人全上榜，縣府教育處除強調今年是首度全壘打，也肯定3人投入心力，扭轉偏鄉弱勢、創造孩子自身亮點、發展創新課程，在教育領域中不斷努力而獲獎。
南新國小校長莊政道長期為偏鄉引入資源，靠著積極撰寫計畫爭取經費，改善校園也帶動社區改變，擔任東石國小校長期間，在特色遊學戶外教育推動著力甚深，撰寫計畫連續3年入選特色遊學基地，遊學課程還被電視台拍成節目，讓東石成為全國知名的遊學場域，為地方創造100多萬元收入。
目前在南新國小擔任校長的莊政道，不但帶領同仁擬訂108課綱校訂主題課程架構，順利接軌12年國教新課綱，撰寫水牛城堡特色遊戲場計畫，更獲選全國15所試辨方案之一，之後更透過募款等方式補足經費缺口，提供學生良好遊戲空間，讓各界看到南新正逐步創造新未來。
陳勝哲在和睦國小任教21年，長期深耕「科學教育」，讓偏鄉學童們對未來的生活更深具信心，在他帶領下，2020年和睦獲台灣區青少年發明展金牌獎，並創下和睦國小連7年獲得縣內創意發明展團體總成績第一名成績，第60屆科展亦獲得全縣特優第一名。
陳欣民是大同國小課程組長，也是嘉義大學數理所兼任助理教授，為國家教育研究院師資檢定受聘教師，因同時具有「數學教育」與「英語教育」雙重專業，透過英語沉浸式教學和不斷修正數學教材教法，讓孩子從畏懼到認真學習，進而開始享受學習數學和英語的樂趣。
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