第6號颱風「烟花」持續往台灣東北角陸地靠近，目前仍為輕度颱風，中央氣象局表示，預計今(20)日下半天將增強為中度颱風，最快明天清晨將會發布海上颱風警報，以及最快明深夜發布陸上颱風警報，由於「烟花」外圍環流大、移動速度慢，各地風雨在周四(22)到周六(24)將轉為明顯，中部以北、東北部、南部山區不排除有豪雨等級以上降雨出現，建議可開始防颱準備。

氣象局簡任技正伍婉華表示，烟花即將影響台灣，由於外圍環流範圍大，且移動速度緩慢，對台灣影響顯著，預估下半天將增強為中度颱風，目前位置在台北東方840公里海面上，預估周三外圍環流開始影響，周四到周六最接近台灣，最可能路徑為偏西朝台灣東北角陸地及北部近海方向前進。

根據移動路徑來看，氣象局預估最快周三清晨到上午會發布海上颱風警報，深夜到周四上半天會發佈陸上颱風警報，此外，今天北部和東北部海面風浪已開始增強，未來幾天會更明顯增強，北部、東半部、恆春半島沿海，到周末都會有長浪，周三開始會開始有8-9級強陣風。

周三開始受到外圍環流影響，北部、東北部雲量增多，屆時將有短暫陣雨或雷雨，中南部則為零星降雨，大多地區仍以午後雷陣雨為主；周四預估中部以北、東北部、金門、馬祖地區有陣雨或雷雨，尤其中部以北、東北部地區有短延時降雨，甚至有局部性大雨機率；周五到周六颱風直接影響台灣，中部以北、東北部降雨時間更長，包含南部山區都會有豪雨等級以上的降雨出現。

至於第7號颱風「查帕卡」目前位於鵝鑾鼻西南西方870公里海面上，預估強度會逐漸減弱，是否會併入低壓環流中仍待觀察，目前烟花和查帕卡相距近1900公里，假設查帕卡登陸後仍維持颱風強度，相距1000公里才可能互相牽引，也就是藤原效應。

由於烟花讓不少民眾馬上聯想到莫拉克颱風，伍婉華說，一個環境同時有2-3個颱風並不少，是否牽引有許多因素，「因為每個颱風都有不同的特性。」

伍婉華指出，因為烟花位於大季風低壓環流中，大低壓帶本身環流、其他熱帶擾動發展、北方太平洋高壓都會影響颱風強度以及未來路徑，預計下周日到下周一西南風將開始影響台灣，迎風面的中南部地區有短暫性陣雨或雷雨，雨勢大小會隨著當時西南風帶進的水氣而定。