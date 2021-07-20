變種病毒疫情肆虐，加重金融市場不安情緒，美股領跌下，主要股市綠油油，台股開低走低連三黑，外資續賣超並加大匯出，新台幣跌勢明顯，盤中一度見到28.1元，出口商順勢進場拋匯縮小貶幅，終場收在28.06元兌1美元的近三個月新低，貶值0.8分，連三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.92億美元。

外匯交易員指出，美股道瓊在變種病毒的不安情緒下，盤中一度狂殺逾900點，主要股市跟著跌趴，台股跌勢加重再洩260點至17528點，外資仍賣超台股達新台幣256億元，累計連續大賣超三個交易日逾900億元且啟動匯出，新台幣應聲貶勢擴大，但出口商一看到28.1元的好價位，更積極進場拋匯，壓使得貶勢快速收斂，甚至一度轉升。

外匯交易員認為，變種病毒疫情後續發展難料，儘管市場普遍認為，因疫苗覆蓋率提高，不至於衝擊經濟前景，但面對通膨陰霾，全球股市漲高風險、居高思危，股匯市難免波動加大，後續若外資仍偏向賣股匯出，新台幣28元價位可能成常態。