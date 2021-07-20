林森北路錢櫃KTV大火造成6死慘劇，董事長練台生等7人遭依違反消防法、過失致死等罪起訴。案發已超過1年，台北地院今視訊開庭，練仍推稱不知情，一再強調企業分層負責，但對於各層負責人是誰，則表示要再回去了解。

練台生表示，全省共有15家錢櫃，台北就有6家，每間錢櫃他只認識店長，不認識其他幹部，店長以上還有區域督導、營運長、執行長，他雖身為董事長，但很少管公司，案發當時營運長是誰，他已不記得了。

練台生說，去年4月26日發生大火，公司的人打電話通知他才知情，不知道林森店的消防負責人是誰，「我沒管那麼多」，他是法派負責人，行政事務大多不清楚，是由店長、督導處理，他直到被檢察官起訴，才得知自己是消防管理人。

練台生強調，公司很多事都是分層負責，雖然相關文件有他的章，但不是他蓋的，可能是授權代行，代行人是誰也還要回去了解，店長應該要負總責；電梯工程只有預算經過他，至於何時施工何時結束，他都不清楚。

練台生直言，錢櫃並沒有疏失，是施工廠商的疏失，尤其是消防設備廠商，檢方指他的員工沒有每日巡查消防受信總機開關，但這只有廠商會操作，他的員工根本沒有這個知識去處理，檢方卻依廠商的供詞認定他有罪嫌，讓他很詫異。

練的律師高奕驤辯護說，錢櫃規模龐大，練台生不可能事必躬親，都授權各店長營運，練未違反注意義務，也不具有保證人身分，更不是現場監督，本案消防設備正常，且有定期維護，會關閉是因「不當外力介入」，這個外力就是包商王良丞未依約分層施工，便宜行事關閉全棟消防施，導致意外發生。

檢方起訴指出，去年4月26日工程負責人王聖傑在4樓512包廂旁儲藏室，為雷射水平測量儀鋰電池充電，卻因電池品質異常起火，現場消防設備也未起作用，造成重大死傷。練台生考量疫情衝擊業績，與幹部討論後批示邊施工邊營業，但未落實消防防護計畫，練等人均有過失責任。