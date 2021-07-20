案15543足跡在7月7日至15日間每天都有旅館足跡，據了解對象並非僅有1人，桃園市衛生局緊急匡列調查中。（桃園市新聞處提供）

桃園市20例新增2本土案例，案15543為20多歲男性，曾與男性確診者案15407有「一些交往情形」，自行快篩確診，20日公布案15543足跡7日至15日曾有5次旅館足跡，且並非都是跟案15407，目前桃園市衛生局也緊急調查、匡列中。

桃園市長鄭文燦表示，案15543為20多歲男性，病發前曾與案15407接觸，因案15407告知他確診，因此自行快篩試劑陽性，到醫院檢查確診。另1人案15544則是在台北家人已有症狀，他就醫採檢確診，他因為到家裡看媽媽，被懷疑是可能的感染源。目前家人也由台北市衛生局安排居家隔離跟採檢中。

桃園市衛生局長王文彥補充，案15543曾經是某行業教練，目前待業在家，曾與案15407有「一些交往的例子」。

因案1554320日公布足跡中，7日至15日期間每天都有旅館足跡，據了解，案15543並非僅跟案15407前往，還有其他人，目前疫調人員緊急調查、匡列中。

王文彥也說明，桃園這10天本土26例，有13例有特殊交友圈或好幾個交友圈而確診，這13個案例又傳給家人、職場、其他朋友。他呼籲，交朋友要避免違規或到危險的社交環境，如果有症狀，要自我篩檢，或者撥打1922。

桃園還有2境外移入是父子返台前確定確診，搭乘醫療專機，入境後直接送到醫院。鄭文燦強調，這段時間為減少可能傳播鏈、黑數，個案會追查到底，一定會詳細進行疫調。