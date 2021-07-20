此波疫情加上三級警戒，對部分產業造成嚴重衝擊，勞動部「全時受僱勞工生活補貼計畫」提供因為疫情衝擊而薪資減損者紓困金1萬元。第1波開放5月份薪資較4月份減少達2成以上者申請；7月23日起開放第2輪，6月份薪資較4月份減少2成者可申請。根據1111人力銀行的調查發現，有74.3%上班族收入受疫情影響跟著縮減，維持不變的僅24.5%。

「全時受僱勞工生活補貼計畫」從7月12日起開放第1波申請，勞動部截至16日下午5點止統計顯示，1周內累積8.4萬人登錄、6.2萬人獲撥款入帳。7月23日起將開放第2輪，6月份薪資較4月份減少達2成以上者可備妥資料線上申請或採書面郵寄申請。

「全時受僱勞工生活補貼計畫」1萬元紓困金請領條件為：今年4月30日已參加就業保險（就保）且月投保薪資在2.4萬元以上、3.48萬元以下，5月或6月全月薪資較4月份受僱於同一雇主薪資減少達20%以上，減少薪資月份當月的月底仍在職者。

申請人必須附上薪資單、薪資轉帳紀錄或其他可佐證薪資減少2成以上的資料上傳系統。勞動部提醒，申請人上傳佐證資料時，務必確認資料的完整性和清晰度，近期受理申請案中有部分缺失態樣，包括：照片翻拍模糊、資料摺痕影響辨識等；還有申請人在系統所填數額與證明文件不合、佐證資料未註明身分或薪資月份，導致審核困難。

此外，紓困金排除對象如下：今年4月30日同時在職業工會或漁會加保勞保者、處於留職停薪狀態者、已領取自營作業者及無一定雇主生活補貼者或部分工時受僱勞工生活補貼者。放無薪假勞工若領「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」，及「安心即時上工」今年5、6月份的補貼或津貼，無法請領。已經領取其他政府機關所定性質相同的補助、補貼或津貼，亦不可領取。

1111人力銀行發言人黃若薇提醒，申請全時受僱勞工萬元生活補貼，上傳的薪資證明文件，請務必清楚及完整，以利加快審核入帳，才能加速撥款入帳及時填補現今缺口。此外，也勉勵資格不符，或已領有其他補助的民眾別氣餒，快下載1111人力銀行的求職APP，或上1111人力銀行兼職打工專區，蒐羅短期兼職工作，多少貼補荷包，疫起度過難關。