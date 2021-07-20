台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

中央開放微解封滿1周，外界擔心微解封恐怕讓疫情升溫，台北市長柯文哲20日表示，看看其他國家的例子，如果大家拿下口罩唱KTV、群聚飲食，一、兩個星期後整個疫情就再爆發，要按疫情狀況逐步放鬆管制，不可能1、2、3都不管了。

不僅有人擔心微解封恐讓疫情升溫，一旦解除三級警戒，疫情可能會再度爆發。柯文哲今午主持防疫記者會表示，要決定一個政策，第一步可以先參考其他國家，關於解封問題，我們看看東京、首爾、新加坡、英國和荷蘭的例子，今天如果解封大家把口罩拿掉，開始唱KTV、群聚飲食，會發生什麼事，答案就是一、兩個星期後整個就爆發。

柯文哲表示，現在開始也不要叫微解封、降級，正確說法是按疫情狀況逐步放鬆管制，但還是要隨時監控確診案例，疫情可以控制就慢慢放開，每天公布一些東西放開，比如圖書館、公園遊戲器材、公園一步步放開，逐步放開的好處是萬一風吹草動有問題，比較好知道哪出問題，要停也比較容易，整個要解封不可能1、2、3都不管了。

他強調，從荷蘭、英國案例看起來是不好的，應該是逐步放鬆管制措施。

至於北市防疫最大隱憂，有人稱是地下街，柯文哲說，要預測未來就先看過去，過去這2個月一個獅子王就讓把大家弄得灰頭土臉，沒有說哪個地方是危險的，每個地方都可能危險，就是小心、謹慎，按照科學的方法去做就好了。