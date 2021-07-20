烟花颱風逼近，預估22日至23日影響最劇烈，勞動部職安署呼籲雇主應加強工安措施，包括颱風期間應避免或停止勞工從事外送服務，其他如新聞採訪及災害搶救等必要外勤作業，則應事先評估危害，置備適當個人防護具、交通工具等安全設施。

職安署職業安全組組長李文進表示，如食品外送員於交通期間，雇主應採取「安全衛生防護措施」並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險、並於地方政府因天然災害宣布停止上班期間，就應停止從事食品外送作業；至於如非受僱形式的外送員，如在宣布停止上班期間仍持續工作，則會分別開罰外送員與外送平台。

至於近期許多計程車司機改當美食外送，是否也要停止外送？李文進說，如果屬「食品外送」就應避免或停止，否則經查獲仍可能會觸法。

職安署提及，如雇主未依職業安全衛生法令規定，對颱風前後之鄰水、邊坡擋土、屋頂作業、營造工程、食品外送、作業前檢查等易發生職災作業加強各項安全應變措施，因而導致勞工罹災者，將依法查處究辦。