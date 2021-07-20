奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

東京奧運中華代表團昨（19）日搭機赴日，世界球后戴資穎驚喜在社群打卡，提到懷念長榮航空能搭商務艙，自拍照發現她要為國爭光卻淪落坐經濟艙，讓全國球迷詫異；但戴資穎臉書置頂文章卻成了網軍攻擊目標，在數千則留言中發現有一群疑似假帳號，瘋狂攻擊嘲諷，狠酸她大頭症坐經濟艙就有怨言。

戴資穎昨日下午和中華代表隊一行人從松山機場出發，前往日本東京備戰奧運，豈料透過她在IG限時動態的發文，發現選手坐的居然是經濟艙，連下榻飯店也被搜出是只有3星評價的舊飯店，再度掀起熱議；儘管總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及教育部等，紛紛為此致歉，社會大眾為選手忿忿不平。

在奧運中華代表隊淪落坐經濟艙事情曝光後，戴資穎臉書貼文遭網軍出征。(圖/ 摘自戴資穎臉書)

戴資穎臉書貼文遭網軍出征。(圖/ 摘自戴資穎臉書)

在戴資穎臉書置頂文章中，有2千多則留言，多半是為她加油打氣，期盼她為國爭光；不過，有眼尖網友注意到，在選手搭經濟艙一事曝光後，突然出現數名疑似網軍的帳號，留言酸戴資穎大頭症，出言不遜嘲諷她，「跪求您戴大小姐了！要什麼樣的待遇儘管說沒關係，就算傾家蕩產我們也會滿足」、「好好做好防疫跟打好妳的球很難嗎？政府因為疫情開會討論後才讓妳們這些選手坐經濟，教練坐商務，不要整天只想著拍廣告賺錢，真自私欸」。

有不少人也跳出來砲轟那些網軍，「蟑螂、反串的全出動了」、「加油，別被網軍影響心情，好好表現」、「別理會酸民，加油」、「世界球后本來就該好好保護」。