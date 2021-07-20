微解封後，花蓮賞鯨船降低載客數，每趟出航都頗有收獲，讓遊客驚喜不已。（賞鯨業者提供／王志偉花蓮傳真）

「你快游回大海，希望能找到回家的路！」花蓮賞鯨業者19日在花蓮港內發現1隻野生瓶鼻海豚，海巡及縣府農業處獲報後，立即通知進出港漁船放慢速度，以避免驚擾海豚，賞鯨業者說，瓶鼻海豚獨自游進港區很少見，花蓮港數十年首見，憂慮健康狀態不佳、或因追逐食物誤闖，今早已不見鯨豚身影，希望已平安回歸大海。

防疫微解封後，花蓮賞鯨業者整備出航，並降低載客人數，每趟出航都有收穫，接連傳遇上成群的熱帶斑豚、花紋海豚和抹香鯨，還發現5頭抹香鯨舉抹、潛游、噴氣，其中伴隨著幼鯨，讓遊客驚喜不已。

不過，19日上午在花蓮港區卻發現落單的瓶鼻海豚，卻讓賞鯨業者卻很憂心。多羅滿賞鯨總經理呂世明說，瓶鼻海豚是花蓮常見5種鯨豚之一，有群聚生活的習性，求生能力、敏感度很好，靠著回聲系統定位，應該能辨認港區跟大海差別，單獨現身港內並不尋常。

呂世明說，其他縣市，過去被發現迷途闖入港區，大多是因鯨豚生病導致迷蹤，但也可能是追逐食物誤闖，花蓮還是頭一次，由於花蓮港是人工港，環境空間不大，加上海豚出現在航道上，恐有安全疑慮，發現後立即通報相關單位監測保護。縣府農業處以及海巡單位監控，並通報航道船隻，放慢速度，避免驚擾鯨豚。

呂世明說，今天上午港區內已經不見瓶鼻海豚蹤影，希望大家一起集氣，讓瓶鼻海豚平安回到外海，找到回家的路。

烟花颱風逼近，外海風浪逐漸增加，花蓮部分漁船將陸續返港避颱，呂世明說，賞鯨船今天起全面停航，預估颱風影響將持續至28日，也請賞鯨遊客注意相關訊息以免撲空。