旺不停。經濟部統計處今發布6月外銷訂單，繳出537億美元，年增31％，持續拉出連16紅。

接單成長3成的原因，統計處表示，主要是全球經濟穩健復甦，傳產貨品需求回升，加上市場對科技應用產品需求持續熱絡，國際原材物料行情維持高檔，帶動各大貨品接單金額全面續揚。

七大類接單產品除資通訊類僅成長6.9％算低外，其餘六類最少年年成長3成，最多更彈升8成以上，力道非常強勁。電子及資訊通信產品主要受惠5G、高效能運算等新興科技應用需求持續、宅經濟需求支撐。光學器材也因遠距商機延續及車市回溫，加上面板價格維持高檔，年增42.7％。

傳統貨品方面，因市場需求回升，以及原材物料價格上漲，帶動產品價量齊揚，基本金屬年增81.8％、機械年增44％、塑橡膠製品增57.5％等。

值得注意，本月海外生產比僅有48.9％，是自2020年2月以來，近1年半新低。原因在於海外生產比最高的科技類貨品，因高科技廠商回台投資，陸續投產，使的海外生產持續下降。

對於全年表現，統計處長黃于玲看好，如維持這樣成長態勢，全年接單金額可再創高峰。但她也提醒，全球影響經濟非常多，像是疫情、美中角力，還不知有無其他黑天鵝，所以也沒有一定，還是要看實際最後統計結果。