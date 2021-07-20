為確保已在全球擴散且傳播力強的新冠肺炎Delta變異株，不會透過國門入侵社區，中央流行疫情指揮中心通知，將自7月21起強化航空業機組員檢疫措施，只要是長程航班返台，都要再增1次PCR核酸檢測，並在入境時採檢，且實施加強版自主健康管理；而派飛重點高風險國家航線者，14天居家檢疫只能選防疫旅館或防疫宿舍，不能選住家。

所謂加強版自主健康管理，就是禁止搭公共運輸、禁止出入人數眾多不易維持社交距離，且會近距離接觸不特定人士的場所。而目前，指揮中心認定的「重點高風險國家」，包括：巴西（Gamma巴西變異株）、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉、緬甸（Delta印度變異株），共8國。

對於媒體報導疫情指揮中心日前通報航空公司，自7月21起強化機組員檢疫措施。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥7月19日下午在記者會中證實並說明上述強化措施。他強調，面對全球疫情，對於機組員的檢疫管裡都會滾動檢討，包括外站、機上管理都要嚴格落實。

疫情指揮中心指揮官陳時中指出，目前邊境國際疫情再起，邊境管制會隨時滾動檢討，在疫情情況下只會更緊不會更鬆。目前國內確診病例，如果連續數天低於10例，社區群聚5例，確實有機會降級，但降級會循序漸進，需要強化應變疫情的能力，若有任何疫情發生會再升級。

有關機組員檢疫措施，根據指揮中心原先規範，7月1日起長程班返台者，完整接種滿2劑疫苗且滿2周者，可免除居家檢疫，僅需7天自主健康管理，期滿PCR採驗，且每3個月進行血清抗體檢驗監測。但自7月21日起，執行長程班返台，即使已完整接種2劑疫苗、且滿2周者，入境當天要多做1次PCR檢測，且實施加強版自主健康管理，期滿再做1次PCR採驗。

而過去14天要是派飛重點高風險國家，不管長、短班，或有沒有打過疫苗，一律得入住防疫旅宿或公司防疫宿舍14天，期滿採陰才可出關。原先規範可選住家的選項已被刪除。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了避免傳播力更強的Delta變異株進入台灣，進而造成社區感染，身處進出國門第1線的航空業機組人員辛苦了。其實，為了防疫抗疫，各行各業都有各自的工作辛酸，特別是醫護人員更格外辛苦，而企業在兼顧企業營運與防疫措施，也是卯足全力想方設法實施應變措施，包括賦予商品或服務創新的銷售方式，及讓員工能在安全的前提下持續工作。

黃若薇也提到，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，幫助許多企業度過緊急時刻。即日起免費提供企業試用2個月，歡迎有需求的企業致電洽詢。