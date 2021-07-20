期交所今日股東會通過每股配發股利4.65元(含現金股利3.25元及股票股利1.4元)，並選出董事及監察人共14位。董事長吳自心指出，將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展。今(110)年上半年期貨市場交投熱絡，日均量達179.1萬口，與109年相較再成長28.5%，其中股票期貨日均量達32.8萬口，較109年成長逾兩倍，成長動能居所有商品之冠。

期交所近年來研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。新商品部分，鑑於小型契約交易漸為潮流，期交所今年商品推動重點將放在小型契約，2月1日新增6檔小型股票期貨契約，6月28日上市「小型電子期貨契約」，滿足國人交易需求，持續為期貨市場挹注新動能。

在制度面部分，期交所自107年起分階段建置「期貨市場動態價格穩定措施」，今年6月28日適用商品納入個股期貨，今年底將再納入商品類期貨，預計112年底前，期交所所有商品均將適用。此外，「店頭衍生性商品集中結算機制」亦如火如荼分階段規劃建置，本月在金管會及中央銀行的指導下已邀集相關業者舉辦兩場座談會，第一階段是明(111)年6月將推出新臺幣IRS會員自願性集中結算服務。

109年全球金融市場在COVID-19疫情影響下行情波動劇烈，臺灣期貨市場109年交易量達3.41億口，較108年成長30.9%，創歷史新猷；109年夜盤表現亮眼，較108年成長55.8%，占日盤交易比例37.5%，夜盤已成為交易人盤後交易避險的主要管道。在交易量挹注營收下，期交所109年稅後淨利達28.58億元，每股稅後盈餘7.76元。