奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

對於我國奧運選手搭乘經濟艙前往東京參加奧運，官員卻安排坐商務艙，爆出爭議，駐日代表謝長廷在臉書以個人帳號回應網友表示，「也好久沒去機場接這麼多臺灣來的人，他們蠻辛苦的，折騰老半天，回程應該都會坐商務艙！」

東京奧運台灣代表團昨搭包機飛赴日本，卻發生官員搭商務艙，選手搭經濟艙，甚至傳出選手住三星級的飯店窄房，官員爽住四星級飯店。教育部長潘文忠昨晚緊急舉行記者會，辯稱機位安排是防疫考量。

國民黨立委洪孟楷卻抓包，2020東京奧運運輸企劃書明白寫著「代表團預估商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙」，等於一開始就沒打算讓全部選手搭商務艙。

不過，駐日代表謝長廷在臉書表示，他在機場迎接台灣的奧運選手們，選手走出來，大家不自覺興奮的叫出聲來！保持安全距離揮手致意，看到大家帶同樣的口罩備感親切！因時間晚了，代表處特別為他們準備簡餐，並支援翻譯，入住等相關手續，希望選手早點休息，保持體力，在比賽場上有好的表現！

有網友質疑，球后坐經濟艙、一些官員坐商務艙、這樣對嗎？看到選手的飯店照，真的覺得對選手的照顧沒有將心比心！也有網友鼓勵代表處，謝謝大使的善意協助及大使館全員的協助，相信一定有好成績！

謝長廷也以個人帳號回應網友，「也好久沒去機場接這麼多臺灣來的人，他們蠻辛苦的，折騰老半天，回程應該都會坐商務艙！」