台中市長盧秀燕指出，截至20日上午8 時，接種第一劑疫苗已達53萬5893人，疫苗覆蓋率達22.8％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市截至20日上午8 時，接種第一劑疫苗已達53萬5893人，對照台中18歲以上有234萬5725人，疫苗覆蓋率達22.8％；而市府為加速去比唐鳳系統預約接種民眾除（20日）起連三天開設快打站，市長盧秀燕宣布因應第三輪預約接種人符人資格數達21萬人，中市將在24日、26日、27日開設66站快打站257場次，支援約12萬多人的施打量能。

盧秀燕20日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，台中市民約有11萬人透過「唐鳳系統」預約接種疫苗，考量全市醫療院所能吸收的施打量能約8萬人，因此市府20、21日兩日開設50處快打站、92場次，提供4萬2566名疫苗預約民眾接種，補足醫療院所施打量能，截至20日中午12時30分統計資料，50處快打站合計接種2萬8218人，包括唐鳳系統預約者與教師專案等，「打氣相當旺」。

盧秀燕也指出，台中同時也為國小及幼兒園教職員約1萬7000人施打疫苗，即日起至22日提供服務；另外，22日更將開設64處快打站，為台中市65歲長輩施打疫苗。7月16日到19日實際施打AZ第一劑有3萬8965人，報到率約94.6％，報到率非常高。

盧秀燕提到，唐鳳系統第三輪19日已結束預約，預計7月23日至29日開打，台中符合資格估計近21萬人，分別規劃在「醫療院所」與「快打站」施打，比第二輪多10萬人，接種人數很多，這代表更多市民將可接種疫苗，市府將全力協助。由於醫療院所可供量能是8萬多人，因此台中將在7月24日、26日、27日開設快打站66站共257場，支援約12萬多人的施打量能。