即將邁入40歲的彭于晏擔任浪琴表（Longines）代言人已經第七年，從當年的小鮮肉，到今日名揚國際的熠熠巨星，彭于晏以優雅的紳士形象完美詮釋浪琴表。今晚八點浪琴表將在臉書釋出彭于晏最新廣告影片，分享他熱愛水上運動，戴著浪琴表享受乘風破浪的快感，也曾為了拍戲下潛至水下40公尺的深海，更能體會一只好的潛水表對潛水者的重要性，並在線上送出他親筆簽名的小禮物。

彭于晏熱愛海上運動，更能體會浪琴表HydroConquest 深海征服者潛水表的優異功能。（Longines提供）

彭于晏在廣告中以帥氣藍色休閒服裝配戴全新浪琴表HydroConquest深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕表，詮釋出這只運動表的俐落設計，該表是浪琴表最受歡迎、且是經年缺貨的表款，在表迷界有著「浪鬼」的暱稱，彭于晏佩戴的雙金款融入奢華金的時尚元素，為運動表更添紳士品味。

彭于晏帥氣詮釋浪琴表新款HydroConquest 深海征服者系列藍面不鏽鋼與黃金PVD腕表。（Longines提供）

彭于晏在廣告中指出：「自從擔任優雅代言人以來，感受品牌深厚的底蘊，不斷堅持著優雅、工藝與卓越的表現。對自己而言，手表不再只是收藏而已，更代表每個人在不同階段的成長跟回憶。」

彭于晏帥氣詮釋浪琴表新款HydroConquest 深海征服者系列藍面不鏽鋼與黃金PVD腕表。（Longines提供）

他也分享他喜愛新款HydroConquest深海征服者腕表的幾個特色，包括全新的L888.5矽游絲自動上鍊機芯和防磁耐震的優異功能，對於熱愛運動的他來說是最可靠的夥伴，熱愛時尚的他也指出，新款不鏽鋼與金色PVC（玫瑰金PVD）的雙金設計，讓腕表成為整體穿搭中的耀眼亮點。

情人節快到，彭于晏也以男生的角度為「彭太太們」推薦合適的情人節禮物，第一首選自然是浪琴表HydroConquest深海征服者系列不鏽鋼雙色金腕表，多種顏色選擇的表殼及面盤，搭配不銹鋼雙色金或橡膠材質表帶，「可針對另一半平時的使用習慣和個性做選擇。」

浪琴表HydroConquest深海征服者系列黑面不鏽鋼玫瑰金色PVD腕表，5萬8800元。（Longines提供）

彭于晏在廣告中佩戴兩款浪琴表HydroConquest深海征服者腕表，一是不鏽鋼黑色面盤玫瑰金PVD雙色腕表，一是不鏽鋼與黃金PVD雙色腕表，搭配藍色陶瓷表圈，前者沉穩優雅，後者時尚休閒，別有風情。