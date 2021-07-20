任賢齊和麋先生合作推出新歌〈別怕〉。（相信音樂提供）

任賢齊攜手金曲樂團麋先生推出新歌〈別怕〉，希望這首充滿鼓勵與希望氣息的歌曲，能在疫情肆虐的現在，替眾人加油打氣，帶上大家再次出發。

任賢齊說：「這首歌是去年我們準備TICC演唱會時蘊釀出來的，當時做出了前奏和副歌，我非常喜歡，今年我回看去年演唱會片段，突然覺得此時此刻非常適合這首歌。」他因而提議和麋先生一起合唱，希望這首歌能夠消弭人們對未來的忐忑、徬徨及不安，進而達到鼓舞人心的效果。

防疫期間，任賢齊和麋先生MV拍攝跟錄音皆配合防疫政策，阣了全程戴口罩，他們也是分開拍攝。麋先生第一次輪流拍攝，直呼身旁沒有團員有點不習慣，麋先生也許久沒有開工，笑說這是團員認識以來，最久沒有見到面的一次，也開玩笑說太久沒有工作，對樂器有一點生疏，但還是很快就上手。

任賢齊也透露，此次回台除了音樂，也有廣告和戲劇作品，「但因為疫情，目前一切暫停，防疫大家都不能掉以輕心，我也知道盡量不要亂跑，所以就回到老家田中陪爸媽，年紀慢慢大了，在外面闖蕩後發現，原來自己最緊密的軌跡是成長的地方。」