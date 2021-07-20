基隆市政府產業發展處今天早上雇請吊車協助將遊艇吊上岸邊避颱。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

第六號颱風烟花持續增強，中央氣象局路徑預測不排出將直撲北台灣，為避免停靠在基隆碧砂漁港外海提案的小型遊艇受損，基隆市政府產業發展處今天早上雇請吊車協助將遊艇吊上岸邊避颱。

根據中央氣象局播報，烟花颱風中心位置目前在北緯24.7度，東經129.8度，以每小時17公里速度，向西北西進行，目前預估最快今天下半天增強為中度颱風，依路徑預報顯示23日從宜蘭登陸。

由於颱風持續增強，基隆漁民為防颱，陸續將長潭里漁港漁船移往八斗子漁港停泊，另外，停在碧砂漁港靠近外海堤岸的小型遊艇，也一律吊上岸際，產發處今天雇請吊車，從上午9點開始，把近30艘小型遊艇吊上岸，直到下午3點才結束作業。

產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，這次颱風可能會直接從北部來，為了安全起見，將為小型遊艇吊上岸集中安置，大型遊艇則會統一規畫停放在安全泊區，她說，不僅安全，颱風期間也不再需要有人到海上照顧船隻。

基隆市長林右昌下午舉行疫情記者會時指出，今天早上已開臨時應變會議，要求所有市府同仁在防疫期間同時加強防颱工作，明天早上9點會再擴大舉行防颱會議。