有鑑於台北車站地下街近日傳出多起確診案例，為避免感染風險並加強防疫，包含京站時尚廣場及京站威秀影城在昨（19）日晚間臨時公告，將於今日自主停業一天，進行全面消毒。不過北市府卻說，是市府接獲通報，京站威秀員工出現確診者，已全面展開疫調並針對接觸者匡列。

京站時尚廣場透過粉絲團宣布，為配合政府加強防疫，臨時決定7月20日自主停業1天，以確保員工及顧客的安全。由於事出突然引起網友諸多揣測，北市府表示，傳出確診者並通知業者。

業者表示，如民眾已經透過官方網路平台預訂電影場次但尚未取票者，可直接在網路上取消訂票，並不會收取手續費；若是現場購票或網路訂票已取票取餐者、超過線上退票兩小時規定者，可與影城現場聯繫，在8月20日前都可進行退款。

1111人力銀行發言人黃若薇也表示，目前還未走出疫情陰霾期間，找工作仍艱難，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會(https://www.1111.com.tw/161682/)，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。