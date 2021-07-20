據光電科技工業協進會統計，儘管疫情籠罩今年上半年度台灣光電產值超過8千億台幣，成長26％，雖然全球疫情仍揮之不去，但在各國推動經濟力道顯現，2021年上半年度全球經濟較2020年上半年度呈現明顯成長，遠距工作等宅經濟促使著資通訊產業暢旺。

台灣2021年上半年光電產值達新台幣8081億元，較去年上半年產值6392億元，年成長率大幅增加26.4％。其中2021年第2季產值約為4200億元，較第1季產值3882億元小幅增加8.2％。

未來隨著疫情逐漸趨緩，各國對於景氣展望趨向也樂觀，加上全球對於5G、人工智慧、遠距服務及自駕車等新興科技進行投資，所以雷射、光通訊、感測器及車用鏡頭等相關產業應會持續成長。另外綠電、Mini／Micro LED 應用及下半年手機新機的拉貨等需求，可讓面板、LED 照明、太陽光電及精密光學等產業成長。但秋天時疫情反撲、美中角力，和全球貨運緊繃，以及原物料價格上漲等因素將會影響今年下半年的台灣光電產業走勢。