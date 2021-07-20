繼鴻海永齡基金會、台積電與上海復星製藥簽約，採購1千萬劑BNT疫苗，最快9月來台後，慈濟購買BNT的進度也引發全台人民關注，豈料香港近日卻傳出，一名接種2劑BNT疫苗滿14天的男子，日前從美國返港時，機場檢測竟然還是呈陽性反應，而且還帶有Delta變異病毒株，目前香港衞生防護中心初步推測，該男子應於美國染疫。

根據《香港文匯報》報導，香港一名分別在今（2021）年4月26日及5月17日，接種2劑BNT疫苗滿14天的27歲男子，本（7）月18日從美國返回香港時，機場病毒檢測竟呈陽性反應，其中還包含難纏的Delta變異病毒株，讓港府嚴陣以待。

加上患者病毒樣本CT值低，僅約21至24，顯示病毒量相當高，而且據香港呼吸系統專科醫生梁子超的說法，「患者離港前及登機回港前的病毒檢測呈陰性，抵港後才陽性，而該病毒潛伏期最短幾天，最長20幾天，但仍傾向相信在美國感染的機會最大」，因此香港衞生防護中心研判該患者可能於美國染疫，故將其列為輸入病例。

不過該患者明明已接種2劑BNT疫苗滿14天了，為何還是染疫？梁子超認為，疫苗預防感染的比率確實有下降趨勢，「新加坡過去28天有135名已完成接種2劑疫苗的人感染Delta病毒，未有打針的患者有185人感染，2者相差不大」，因此他擔心變種病毒可能正不斷改變，導致疫苗功效降低。

可無論如何，梁子超強調，雖然不能依賴疫苗徹底阻絕感染，但疫苗確實能減低病毒量，減少傳播風險，因此民眾還是能施打就施打，致力朝群體免疫方向前進。同時梁子超也呼籲香港市民，由於Delta變種病毒全球流行，目前不太適合出國旅行，也不贊成歐洲部分國家開放港人免檢疫就到當地旅遊。

又該患者過去變種病毒潛伏期21天內，即上月27日至本月4日人都在香港，港府為求慎重，昨（19）日晚上7時30分，已將其居住的社區拉上封鎖線，劃定為「受限區域」，要求所有住戶今（20）日午夜12時前完成核酸檢測，同時在個案公布當日起第3、7、12及19天必須再度接受強制檢驗。