證交所今（20）日召開董事會，通過杜康-DR（911616）因於7月3日移轉對從屬公司股權，核有證交所營業細則第50條之3第9項第7款「分割、概括讓與或移轉對從屬公司之股權不符第53條之30繼續上市標準者」終止上市之情事，TDR將終止上市。