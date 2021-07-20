證交所董事會通過杜康-DR終止上市案 17:002021/07/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（20）日召開董事會，通過杜康-DR（911616）因於7月3日移轉對從屬公司股權，核有證交所營業細則第50條之3第9項第7款「分割、概括讓與或移轉對從屬公司之股權不符第53條之30繼續上市標準者」終止上市之情事，TDR將終止上市。 合勤控成為台灣首家獲得CNA成員資格之上市公司 高端疫苗通過衛福部EUA 民眾黨團籲公布審查紀錄 #證交所 #終止上市 #DR #移轉 #從屬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 運錩股東常會通過 配發0.55元現金股利案 13:222021/07/20 財經 109年公司治理評鑑績優生上櫃公司大放異彩 17:082021/07/19 財經 戰略新板開設 櫃買董座陳永誠盼為資本市場注入成長動能 11:332021/07/20 財經 王道銀行股東會決議通過每股配發0.2元現金股利 8／20發放 10:502021/07/20 財經 第七屆公司治理評鑑 Top 5％獲線上頒獎 12:462021/07/19 財經 證交所董事會通過不宜上市條款三大重大修正 16:432021/07/20 財經 遠銀股東會通過0.517元股利及完成11席董事改選 14:212021/07/20 財經 《金融股》臺企銀決派利0.44元 續精進績效及資產品質 12:182021/07/20 財經 新創板開板 許璋瑤：繼續滾動性檢討 作必要調整 11:362021/07/20 財經 外資大賣424億 月線守生機 04:102021/07/20 財經要聞 創新板7／20開板 打造新創企業籌資新聚落 17:512021/07/19 財經 財經熱門新聞 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 美股狂殺725點 撿便宜的時候到了？專家說重話警告散戶 - 財經 晶片關鍵指標亮紅燈 手機下半年市況不妙 蘋果卻躲過災難 - 財經 《鋼鐵股》大成鋼Q2營收攀峰 Q3續戰新高 - 財經 - 時報資訊 四民營券商買超180億 護盤 內資大團結 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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