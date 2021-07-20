大陸澎湃新聞報導，受連日強降雨影響，造成河南省會鄭州市部分停航停駛，鄭州轄縣級市登封市汛情最嚴重，繼續發布暴雨紅色預警，並啟動防汛應急回應機制。20日早上6時許，位於河南登封市一工廠，因洪水蔓延到廠區合金槽內高溫溶液，造成爆炸，暫無人員傷亡或失聯。強降雨天氣還造成登封市區及鄉鎮出現降壓供水、停氣、路面破碎情況。

登封市氣象局20日12時40分繼續發布暴雨紅色預警信號。鄭州市氣象服務中心官方微博@鄭州氣象20日12時許消息，最大降水量出現在登封嵩山站，333.6mm，已經突破單日降水歷史極值。

20日11時45分許，登封市應急管理局一名工作人員說，暴雨從昨天夜裡持續到今天早晨，目前該市已啟動防汛應急響應機制。「今天早上，已調度了各鄉鎮、各單位的工作人員參與防汛工作。」。

同日11時40分許，登封市氣象局一名工作人員指出，登封市已有13個鄉鎮受到暴雨影響，其中影響較嚴重的地區降雨量超過500毫米，強降水可能導致部分地區橋梁被沖毀。目前，登封市繼續發布暴雨紅色預警信號。此輪降雨仍將持續兩天。

7月20日，一名登封市民提供一段拍攝於20日10時53分的視訊顯示，城市道路有積水情況，且水勢較大，水位與路兩側綠化帶高度相近。另一名登封市民提供的視訊顯示，有幾名員警在雨中逆著水流將一輛紅色轎車推到安全位置。

據@大象新聞稍早前報導，登封地區多段現場視訊顯示，有多座橋梁被衝垮，部分路面坍塌。

暴雨天氣對登封市民的生活也造成了一定影響。7月20日，登封市融媒體中心先後發布降壓供水通知和停氣公告。公告稱，由於暴雨天氣原因，造成登封市區及部分鄉鎮燃氣管道需要維護，目前暫停供氣；受極端天氣影響，告成石羊關泵站高壓發生故障，供電部門正在積極搶修，搶修結束後，將第一時間恢復供水。

另據登封市委宣傳部官方微信公眾號「登封發布」20日消息，早上6時許，位於河南登封市告成鎮曲河村的登電集團鋁合金有限公司，因洪水漫延到廠區合金槽內，高溫溶液發生爆炸。目前，無人員傷亡和失聯，同時全市正在開展汛期安全大排查、大整治。

河南省政府辦公廳官方微信公眾號「河南發佈布」19日消息稱，自7月19日12時起，河南省啟動水旱災害防禦IV級應急回應。消息稱，7月17日以來，河南省普降暴雨、大暴雨，局部特大暴雨。據氣象預報，7月19日至22日，河南省仍將出現持續強降雨過程，局部降雨量可達200毫米至300毫米。目前全省已經有13座大中型水庫超汛限水位，部分山區河道已發生山洪災害。