同時祭出補貼計劃，鼓勵市場攤商加入外送平台。（北市府提供）

本土疫情爆發已超過2個月，衝擊各項經濟活動，台北市長柯文哲拍板挹注4200萬元，推出「不用上市場，生鮮送你家」計畫，讓市場與外送平台合作推出優惠，同時也鼓勵市場攤商加入外送平台，有無稅籍者將有不同補助方案，未來還將在傳統市場設置外送平台接單處，將由專人協助檢貨與送貨。

柯文哲表示，面對疫情，過往多認為市府必須做到「防疫、紓困、振興」3件事，防疫就是避免新感染個案，紓困則是因產業受到陰影需要救助，振興則是要恢復過往榮景，但他認為應改成「防疫、紓困、轉型」，畢竟在後疫情時代，不能幻想產業能恢復過往作業模式，市府不如將紓困、振興的錢合起來，思考如何讓這些產業，直接過渡到後疫情時代的運作模式。

柯舉例，在傳統市場、餐廳及夜市，過去都想把顧客找回來，但若疫情拖到半年以上，大家不敢去群聚吃飯，還是要有解決方案，那就是「電商加物流」，與其補貼每個夜市和餐廳，不如把錢拿去補貼和物流業者合作的費用，儘速要跳到電商運作。

目前北市府推出「不用上市場，生鮮送你家」計畫，於21處公有市場、8處夜市試辦，期間與外送平台合作。柯說，有稅籍的攤商，每月最多可補貼到一萬，補貼物流的錢，如無稅籍則單月補貼5000元，畢竟在後疫情時代還是缺少競爭力產業，不如補貼他轉型跳過去。

產業局長林崇傑補充，部分市場、夜市已與平台業者合作推出不定期優惠，用不同方式來支持店家，此外市府因此提撥4200萬，鼓勵市場攤商加入外送平台，有無稅籍將有不同的補貼方案，市府將在傳統市場設置固定外送平台接受接單，會有專人檢貨、送貨，協助市場轉型。