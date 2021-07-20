美股周一大幅拉回。在Delta變種病毒於全球肆虐的陰影下，亞洲主要股市周一全面收黑。港股周二低開93點，全日低走。

周二香港恆生指數收跌230.53點或0.84%，為27259.25點。國企股(H股)跌93.99點或0.94%，為9864.57點。科技指數更大跌1.27%。

丘鈦科技再跌4.8%，報13.7港元。丘鈦上周五晚間公告，出貨數量目標將面臨較大挑戰。今年射向鏡頭模組出貨量，下修為成長25%。

恆大系列的股票繼續下挫。恆大汽車跌10.9%，中國恆大跌10%，恆大物業跌0.7%；恆大20日已經將資金提前匯入債券還款帳戶。

受到恆大資產遭銀行凍結的影響，地產股和物業股全面下跌，世茂服務跌9%，新城悅服務跌7.9%。

中芯國際漲0.15%，報51.88港元。中芯周一晚間公告，董事會通過股票激勵計畫，蔣尚義、粱孟松等四位高層均可獲得40萬股的股權激勵。中芯並以每股人民幣20元的價格對3944名激勵對象授予6753萬股限制性股票。