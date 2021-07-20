世界衛生組織官員周一表示：「如果我們真的很幸運，全世界可能在明年控制住新冠病毒」。

即使Delta變種病毒在全球迅速傳播，世衛組織官員仍對世界領導人可能在明年控制住這場大流行病看法樂觀。

世衛組織衛生緊急項目負責人瑞安博士（Dr.Mike Ryan）表示：「我很想說這場大流行病會在今年結束，但我真的不這麼認為。如果我們真的很幸運，明年我們就能控制住它」。

瑞安表示，如果各國確保疫苗能公平分配給較貧窮的國家、實施社交距離措施，並為醫院提供足夠資金，那麼這場大流行病可能更快結束。他表示，疫苗接種率高的國家可能更早結束這場疫情，並批評世界領導人沒有盡可能地與較貧窮的國家分享其疫苗庫存。

瑞安此番發言是在回答其同事、世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）兒子提出的問題。瑞安表示：「孩子們應該問他們的政府為什麼不分享，這對我來說是我們現在面臨的大問題，我們分享得不夠，我們並不公平，而我們知道我們在學校學過這件事」。

范科霍芙則表示，世界許多地方的病例仍在增加。在過去的7天，全球染疫病例增加11.5%，染疫死亡人數增加1%。

上周全球許多地區的病例均見增長，歐洲的新冠病例增加近21%，東南亞的病例增加16.5%，西太平洋地區增加約30%，而地中海東部地區的病例增加15%。

在過去7天，世衛組織的六大區域中，有四個區域的新冠染疫死亡人數也有所增加，西太平洋地區的死亡人數增加10%，東南亞增加12%，地中海東部地區增加4%，而非洲地區近來仍因疫情高峰而陷入困境。