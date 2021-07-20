台灣企業全球布局，此波新冠疫情肆虐全球，台廠在海外的員工施打疫苗的情況也受到矚目。今早緯創(3231)股東會後記者會明確表示，公司在印度的員工都已經接種了第一劑的疫苗，7至8月將安排接種第二劑。而此同時，台灣紡織業在越南的工廠接獲配合當地政府縮減部分產能生產；反觀緯創在越南的工廠目前完成全部員工第一劑疫苗的接種，7月底將安排第二劑。

據業者表示，由於疫苗資源有限，因此各國政府在施打疫苗的順序上也有安排，屬於高科技的關鍵產業列為優先施打對象。

緯創今表示，該公司印度廠第1季就開始施打疫苗，施打率100％。公司也表示，在印度的工廠7月已經全數恢復生產。期望下半年穩定的成長下，能將量放大到最大的產能並延續到2022年。緯創在印度員工疫苗施打，是由醫護人員進駐廠區統一施打。

東南亞疫情嚴重，影響國內南向紡纖廠營運，包括儒鴻(1476)和廣越(4438)及銘旺實(4432)等都公告因應越南疫情轉趨嚴重，縮減部分產能。對於越南工廠員工疫苗施打的情況，台廠表示，能掌握的進度很有限。

廣越今日發出重訊表示，越南政府有關部門通知，因應越南當地COVID-19疫情發展，前後共計19省市進入行動限制狀態，這19個省內全數工廠第一波自7月15日零時起工廠需停工，需待符合三就原則-就地生產、就地吃飯、就地休息，並經當地疾管局官員檢核通過之後，始得復工。第二波規定則由7月19日至7月31日執行，須待連續14天沒有新增病例或政府另行發佈通知時，才會解除管制。

廣越表示，公司越南廠已配合當地政府防疫政策，安排人員進行COVID-19新冠肺炎篩檢以及工廠消毒，惟為因應當地政府新的防疫政策，已安排自7月15日~7月31日陸續縮減部分產能生產。

往年廣越的各季營收分布，3Q是傳統旺季，約占全年營收比的5成；今年3Q受到塞港和越南縮減產能等影響，營收占比可能會下滑，但廣越表示，3Q仍會是今年最旺的一季。