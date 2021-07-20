統一證(2855)今（20）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利1.5元、股票股利0.4元，合計派利1.9元，金額創歷年次高。以今日收盤價27.8元計算，現金殖利率達近5.4％。

統一證此次會中亦完成董事全面改選，新任15名董事為董事長林寬成、劉宗宜、陳國煇、謝洪惠子、盧麗安、陳靜儀、陳怡伶、鄧文惠、李啟銘、張明真、杜麗鴦、李淑芬、杜柏蒼、李宗勳、莊景堯，4席獨董為梁彥平、白俊男、宋雲峰、洪源全。

統一證2020年營運在疫情衝擊下表現亮眼，合併營收95.81億元、年增達34.15％，稅後淨利36.07億元、年增達52.31％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）2.58元，在12家綜合券商中位居第2，資產報酬率（ROA）為4.44％、股東權益報酬率（ROE）為12.86％。

統一證表示，去年首季全球金融市場雖因疫情爆發而重挫，但隨著主要經濟體迅速採取救市措施，使金融市場止跌回穩並逐季走高。統一證經營團隊快速因應市場變化，靈活調整投資策略，積極於各項業務中找尋機會創造獲利，使營運繳出亮眼佳績。

受惠台股交投持續熱絡，統一證在各項業務續繳績優表現，2021年上半年自結合併營收70.86億元、年增近1.2倍，稅後淨利30.36億元、年增達3.86倍，每股盈餘2.17元，遠優於去年同期0.45元，已逼近去年全年水準。

展望後市，雖然隨著疫苗問世推出，各國政府陸續展開施打，市場預期疫情將可逐漸獲得控制，有助經濟活動復甦，且各國維持貨幣寬鬆，使金融市場投資氣氛樂觀，惟病毒變異種及通膨隱憂等諸多不確定性仍在，使市場仍有劇烈波動可能。

統一證表示，將秉持長期穩健經營策略，謹慎評估投資效益，隨時掌握市場脈動落實風險控管，並持續進行金融科技創新、發展多元商品、提升數位化服務，已提供更優質全方位的產品及服務，積極強化公司經營體質、提升各項業務競爭力。

而統一證積極發行指數投資證券（ETN），為目前發行市場上檔數最多、指數涵蓋市場最廣的券商。其中，統一特選價值成長報酬指數ETN(020018)及統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN(020019)2檔旗艦型ETN，均獲第18屆國家品牌玉山獎最佳產品類獎項。

統一證董事長林寬成表示，2檔ETN獲獎對經營團隊是莫大的鼓勵與肯定，也代表公司的產品研發與技術創新實力獲得肯定。後續將致力於指數編製研究、ETN發行造市及行銷推廣，持續發行高品質的金融商品，作為投資大眾進入財管領域的最佳敲門磚。