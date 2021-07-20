鋁合金大廠廷鑫(2358)今日股東會通過每股配發現金股利0.1元，同時進行全面改選第十四屆董事9人(含獨立董事3人)案。股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過顏德新擔任董事長。

為了降低鋁價波動的風險，廷鑫的鋁合金業務轉型以工業應用為主，並提高代工比重，受惠下游產業需求轉強，以及國際鋁價上漲，今年以來廷鑫鋁合金棒產能持續滿載，且銷售價格與代工費用均隨鋁價調漲。今年第二季起，廷鑫開啟第二廠區熔爐，產能擴增仍是持續滿載，目前鋁合金業務訂單已排至明年第一季。高附加價值的鋁合金盤元產品則將於7月底開始生產，目前已爭取到訂單，鋁合金盤元產量將逐季提高。

皮件業務則受惠美國消費回溫，在美國即將全面解封之下，訂單出貨時程已排至年底，在產能滿載的情況下，皮件業務在今年6月創下歷史新高後，下半年營收維持在高檔，對公司的營運貢獻大幅成長。

在鋁合金與皮件兩大業務的市場需求強勁下，廷鑫不僅是出貨量價齊揚，產品組合優化更將對提升平均毛利率有正面助益，轉型效益在上半年已相當顯著，預期下半年營運表現將更勝上半年。

廷鑫近年積極轉型的成效，在全球遭遇新冠肺炎疫情衝擊下，2020年繳出穩定獲利的成績單，全年營收19.21億元，雖然微幅減少6.66％，但在產品組合優化之下，毛利率9.75％，較上一年提高3.14個百分點，並創下近年新高，帶動歸屬母公司稅後淨利大幅成長789.09％至1042.9萬元，每股稅後淨利0.11元。