在被疫情打亂節奏的暑假中，義守大學將教育觸角延伸到小朋友身上，特別在暑假期間推出線上親子直播節目；由義大「生物醫學工程學系」跨域攜手「學士後中醫學系」師生共同執行「中醫保健科學紮根計畫」，團隊與「中華傳統養生教育發展協會」合作，推出了「疫刻千金話中醫—世紀大疫下的中醫新視野」線上親子直播節目，將中醫養生的知識與防疫議題結合，以有趣又生活化的內容呈現，讓小朋友暑假在家裡一點都不無聊。

「疫刻千金話中醫—世紀大疫下的中醫新視野」親子節目，結合動畫與實境，提供孩子們正確的中醫防疫知識外，更是一場生動的聲光饗宴；趣味的內容包括《打疫苗前後，我可以做些什麼？》、《防疫穴位DIY》、《防疫中藥材ABC》、《健康密技－防疫氣機導引》、《鑑古知今－古代中醫如何防疫》等題材，深具教育意義，且符合大眾最關心的疫情議題。

計劃主持人、義大「醫工系」教授王智昱表示，受到疫情的影響，希望能利用線上課程，提供孩子正確的養生觀念，說明「中醫也可以很科學，相當適合親子共學！」尤其要傳達給小朋友們，身體有足夠的免疫力才不會輕易的被病毒打敗。

義大「後中醫系」老師、計劃協同主持人郭哲彰說，節目內容非常適合三至六年級學童觀看，希望將中醫養生觀念向下扎根，讓孩子從小建立正確知識。13日當天首播就吸引超過500對親子一起線上學習，小朋友童言童語的互動提問，像是「到藥房買雄黃粉可以直接塗抹鼻子嗎？」、「為何吃大蒜可以避邪氣？」等問題，讓線上直播氣氛熱絡好玩，也讓參與的家長與小孩意猶未盡，紛紛表示要繼續鎖定接下來的每集直播節目。

義大肩負大學社會責任，積極發展教育的永續理念，教育觸角涵蓋各年齡層，尤其透過各系跨域整合，讓健康醫學和智慧科技相互結合，並且融入時下最關心的議題，讓教育變得多元又活潑，因為義大不只培育未來人才，同時也希望能散播教育的種子，讓更多的孩子都能享有教育的滋養。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，目前正值暑假但上周已微解封許多父母都已陸續返回工作崗位，實體安親班、夏令營全面停擺，只能多排線上課程讓孩子遠距學習，建議有家教需求的爸媽可上1111人力銀行家教網配對尋找適合的老師，畢竟疫情期間面試老師也只能線上進行，多了第三方的篩選把關，會更加安心有保障。