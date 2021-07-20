對於指揮中心諮詢委員李秉穎說：「台灣疫情控制蠻好的，所以疫苗覆蓋率對台灣來說不是急迫的問題」，國民黨青年團副團長何元楷表示，這說法很不負責任。現在台灣疫情看似穩定，大家分流上班、在家工作，並減少出門的機會，才讓本土確診案例逐漸下降，並不代表未來爆發疫情的風險為零。

根據TVBS報導，指揮中心諮詢委員李秉穎19日接受媒體訪問時說，「目前的疫苗接種率還不是很理想的情形之下，其實我們疫情控制就滿好，而且可以考慮降低第三級防疫，所以我想疫苗覆蓋率，對台灣來講並不是一個急迫的問題。」

何元楷在臉書認為，疫苗覆蓋率過低，若未來解禁，恢復過往那般生活，則疫情很有可能再起。要穩定控制疫情，提高疫苗覆蓋率才是治本，並非像現在這樣減少接觸，就能戰勝病毒。

前台灣已累積491萬人次接種疫苗，何元楷也引用陳時中說法，疫苗涵蓋率超過20%，就能漸漸看出疫苗效應，超過40%會開始出現防疫效果，超過60%群體免疫情況會更好。

何元楷呼籲，應該要把國外經驗給聽進去，記取過去的教訓，正視疫苗覆蓋率的重要性，正視國人需要疫苗的事實，我們實在禁不起疫情再次大爆發！