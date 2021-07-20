前連江縣產發處長劉德全於2016至2020年間，利用擔任處長及建設局長期間，由兒子擔任白手套，向得標廠商索賄得標金10％賄款，金額超過100萬元，甚至核准兒子成立的人頭公司詐領縣府補助315萬元，同時還屠殺大坵島上83隻梅花鹿，連江地檢署今（20日）依違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌起訴劉等共22人，並建請院方從重量刑。

起訴書指出，劉德全利用擔任連江縣建設局長及產發處長期間，利用主辦採購機會，由兒子擔任白手套，向楊姓得標廠商索取得標金額10％的賄款，廠商為求履約順利，將標金額10％的賄款交給劉及其子，共有3個標案，不法金額超過100萬元。

此外，縣府於2018、2019年推動地方產業創新研發計畫（SBIR補助計畫），依規定僅能由設立在連江的中小企業申請，劉以擔任評選委員之便，同意補助兒子成立的5家人頭公司，以偽造發票等方式詐領補助達315萬餘元。

起訴書也提到，劉德全主觀上認為大坵島的梅花鹿數量過多，未經主管機關許可，私下指示大坵島的民宿業者於去年4月至6月屠殺83隻梅花鹿，再挖掘土坑就地掩埋。檢調共查獲到100隻梅花鹿屍體，經調查有17隻為自然死亡。

連江地檢署指揮法務部廉政署深入調查後，認劉等22人涉嫌違反貪汙治罪條例、政府採購法、商業會計法、動物保護法及詐欺等罪嫌，於今（20）日提起 公訴，劉與其子都違反貪汙治罪條例，也建請院方從重量刑。