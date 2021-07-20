台中市政府建設局延續「大智路打通」計畫，積極辦理「武德街拓寬工程」，號稱採半半施工方式將工程分為東、西兩側施工，目前第一階段西側已於日前順利完工，20日通車，目前建設局繼續趕辦第二階段東側拓寬作業，預計今年10月底全線完工通車；但對此議員鄭功進斥為工程牛步化，斥資10億元耗時10個月才完成單行道。

貫穿火車站前後站的「大智路打通」後，唯大智北路（武德街）於八德街至南京路口為進出台中車站的重要節點路段，該路段原有路寬不足，仍維持單向通行，因此南向民眾前往車站仍需繞道。建設局也視武德街拓寬為大智路打通最後一哩路，經市府團隊積極溝通協調，終獲所有權人同意，自行拆除並提供市府拓寬道路。

陳大田說明，「武德街拓寬工程」工程透過都市計畫變更，拓寬為長度140公尺、寬24公尺，總經費3千412萬元，今年5月3日開工。大智路貫穿大智北路後，延伸至拓寬後的武德街段後接南京路，可使車流更通暢，讓「大智路打通計畫」發揮最大效益，完整活絡火車站、國道客運及公車系統樞紐，提供市民人本通行好環境。

陳大田提醒，建設局考量全面封閉的施工方式將影響用路人行車動線，貼心採用「半半施工」辦理，將工程分為東、西兩側施工，施工時僅封閉一側道路、另一側仍可通行，建設局也移除電桿並地下化、增設人行道，將交通影響降至最低，東側施工正積極進行中，請民眾行經時注意行車安全、配合道路封閉指引。

對此，市議員鄭功進接獲地方民眾陳情，武德街拓寬的進度明顯就是「牛步化」，斥資近10億元的大智路打通，再短短不到兩個月的時間，就要滿一周年。一個有效率政府，更不該放任長達10個月的時間，給民眾一條「花大錢」的單行道，特別是號稱通車不間斷的「半半施工」相關期程、改道資訊，更應該提早與地方做好溝通及配套。