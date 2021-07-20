最新中央氣象局路徑預測顯示，烟花颱風將持續增強至中度颱風，逐漸朝台灣逼近，本周有機會影響台灣。由於三級警戒尚未解封，不少上班族有可能碰上「史上頭一遭」在家上班的颱風日，這史無前例的狀況，許多民眾議論紛紛：「到底會不會放假？」。

也有鄉民在PTT問卦：「颱風假碰上在家工作還要上班嗎？」他在內文也提到自身考量，認為即便沒去公司「在家顧厝角，嚴防雨水倒灌、停電，也是很重要的吧」。此文一出，不少鄉民也開始猜想各種可能「老闆會叫你WFH 但算薪資的時候會變颱風假」、「依照慣老闆想法是颱風假但要WFH」；也有不少網友心死表示「醒醒吧從此以後沒有颱風假了」、「疫情以後颱風假就變成WFH了QQ」。

不過「不想上班」的朋友，可能要失望了！對此，勞動部出面表示，過去放颱風假是因擔心風雨過大、通勤路途或工作中可能造成災害，導致勞工無法出勤或預防發生職災，勞工才可停班；因此若原本疫情期間，就開始居家上班的上班族，即便縣市政府宣布停班，在沒有通勤的風險的情況下，不可以「颱風停班」為由拒絕提供勞務，否則企業可視同曠職。

根據1111人力銀行調查數據發現，目前有4成上班族任職的企業因防疫啟動在家工作措施，1111人力銀行發言人黃若薇建議上班族，這次適逢解封前碰上「颱風假問題」，若仍有疑慮、擔心家中發生災害需緊急應變的上班族，可以與公司協商是否可申請「不便假」相關假別，千萬別硬請颱風假，很可能被公司列為曠職，得不償失。