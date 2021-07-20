為搶救台灣新冠疫苗施打率，政府持續擴大接種對象，民眾可於接種當日及次日向公司請疫苗接種假，上班族最關心疫苗接種假有薪水嗎，會不會被扣全勤獎金？

勞動部表示，因疫苗接種不可歸責勞雇雙方，因此並不強制雇主給薪，政府也不會另給補償。而且，雇主不能給予請假勞工不利益對待，包括扣發全勤獎金、強迫以事假或其他假別處理、解僱、要求補行工作或打低考績等，若雇主違反勞基法規定，處罰金額都是2萬元至100萬元。

軟體大廠資通電腦董事長余宏揚表示，為支持政府疫苗接種政策，提供優於勞基法的有薪疫苗假，只需檢具疫苗接種紀錄卡即可申請，無需就診或其他證明。鼓勵同仁施打疫苗，提升防疫保護力。

自疫情升至三級警戒開始，資通電腦便立即採取分流居家、異地或原地辦公等防疫機制，並透過召開會議訂定各項應變措施，持續提升整體防疫能量。公司定期進行環境消毒，裝置空氣清淨機，並適時調度資源與採購相關設備，如安裝防疫隔板於各會議室，同時也補助員工之遠距設備如筆記型電腦，以維持居家辦公運作穩定。

資通電腦是台灣第1家獲准股票上市櫃的軟體公司，在資訊與系統整合領域累積超過 35 年的實務經驗，資通電腦深信人才是最可貴的，除著重人才的培育外，更重視企業文化的經營，不但適合新鮮人展現自我，找到職場的方向；也更適合轉職的專才，找到事業的第二春，繼續發光發熱。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情期間1111推出「在家工作」專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可以查看、投遞有興趣的相關職務，居家免出門就能辦公，較不易受疫情後續走勢影響，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。黃若薇提醒，抗疫尚未成功全民仍須忍耐，遵守戴緊口罩、減少非必要出門、禁止在外飲食的規定，大家都要好好的保重身體。