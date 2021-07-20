高雄流行音樂中心31日將舉辦「打勾勾·下次見 」線上畢業演唱會，力邀樂團「麋先生」演出。（高流提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄流行音樂中心31日將舉辦「打勾勾·下次見 」線上畢業演唱會，力邀歌手李友廷演出。（高流提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄流行音樂中心31日將舉辦「打勾勾·下次見 」線上畢業演唱會，力邀多組歌手、樂團演出。（高流提供／柯宗緯高雄傳真）

6月是鳳凰花開畢業季，未料一場疫情讓多數學校取消畢業典禮，或是改採線上畢典。高雄流行音樂中心特別於大學指考結束後的隔天7月31日推出「打勾勾‧下次見」線上畢業演唱會，力邀深受年輕學子喜愛的歌手演出，給全台畢業生驚喜彩蛋。

「未唱的驪歌高雄來補唱」高市副市長史哲表示，畢業是一個很重要的階段，但今年畢業生卻沒有畢業典禮，尤其今年畢業的高中生，更是出生時遇到SARS、高中畢業的此刻遇到新冠肺炎，這次高雄特別準備了一份畢業禮物給全台灣的畢業生們，就是今年唯一場畢業演唱會。

高流籌畫「打勾勾·下次見 」線上畢業演唱會力邀大象體操、李友廷、告五人、棉花糖、麋先生等知名樂團及歌手輪番演出，7月31日晚間7時於高流各場域演出，包含海音館內的舞台區、海濱景觀窗、電視牆，以及戶外海風廣場的玻璃帷幕及高低塔中庭皆是演出的場地，讓觀眾透過螢幕就可一覽愛河灣無敵海景。

高流董事長暨高市文化局長王文翠指出，雖受疫情影響高流開幕儀式已延期調整，但持續規畫系列線上活動，希望帶給畢業生勇氣、力量。高流執行長李欣芸說，演唱會將在LINE TODAY、Yahoo TV、高流Facebook、高流YouTube 官方頻道、中華文化總會Facebook同步直播。