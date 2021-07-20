2021年上半年僑外來台投資統計出爐，累計共有1313件，件數不僅比去年同期減少2成2。金額23.3億美金，年減39％，大減近4成，可說比去年疫情爆發時更低。經濟部解釋，主要是冠肺炎疫情不確定性延續，加上去年有離岸風電商大案，基期偏高關係。

陸資來台投資持續悽慘，根據經濟部投審會發布資料，今年1到6月只有20件、2678萬，各較上年同期銳減64％、46％。經濟部說，主要是去年比較基期偏高所致，但實際這幾年陸資金額可說已低到不能再低。

另新南向國家來台投資，2021年1至6月共核255件，年減近8％，投資2.9億美金，倒是較上年同期增加57.5％，顯示來台動作稍冷，但案件規模較大，投資較大者為泰國、新加坡及澳大利亞。

而對外投資方面，前6月我廠商申請有200件、44多億美金，金額減少1成，退步幅度不如外資來台。對中國大陸投資核准203件、15.8億，金額也減少52.％。