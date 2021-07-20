全球新冠疫情持續處於警戒狀態，不僅轉變企業內部工作模式，也改變了企業徵才的方式，像是Google Facebook Amazon這些知名國際企業，都相繼採用遠距面試來進行人才的招攬，許多國內指標性企業也在這2年受限疫情的影響，紛紛以遠距面試的形式進行徵才，顯見企業對於人才的需求並沒有因為疫情而降低。

不少企業都認為「遠距面試」提高了招募工作效率，即使疫情過後，「遠距面試」仍是未來徵才的首選方式。然而，該怎麼在遠距面試中，精準、有效且快速地找到好人才，卻是目前許多企業雇主、人資所面臨的重要課題。

中華人事主管協會人資管理專家郭國平老師指出，若要採取遠距面試方式，最適合用在需處理大批應徵者時，以節省時間和人力，因此特別適合用於招聘一般基層人員和中層人才。數位人資顧問蘭堉生老師也提到，如果是需要採取實務操作機器、工具，這些都必須透過實體面試進行，就不適合應用遠距面試。

至於如何設計遠距面試的問題，蘭堉生老師則表示，建議面試主管或人資，應設計具有獨特性的考題，例如詢問應徵者「5年內的職涯規劃」、「工作最有成就的事項」或是「過去曾利用數位工具成功進行上級或客戶簡報時，所運用的工具是什麼？具體執行方式為何？」來判斷應徵者的適用與否。

因應遠距面試的趨勢，在未來將有更多的線上徵才活動，對於企業負責招募人才的人資，蘭堉生老師也給出了未來的能力培養建議，除了人資必須懂得如何提升公司官網的招募系統功能、方便性之外；同時也應具備能夠使用數位網路來提升雇主品牌形象認知和進行線上校園徵才的能力，並且鍛鍊遠距面試的經驗與實力，為企業找到優秀的好人才。

中華人事主管協會執行長林由敏表示，職場多世代同堂的時代已經來臨，如何吸引優質年輕人才進入組織已成為管理者不容忽視的問題，企業不能再以既有的思維及方法來應對人才招募。她建議，企業不但可以善用社群招募管道與潛在人才進行更多交流，長期培養認同感，吸引對的人才上門，更能藉由創新的模式找到對的人上車，創造企業更亮眼的績效以及競爭優勢。