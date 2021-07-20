想起前任，你心裡會有甚麼感覺呢？是感慨、惋惜、還是逃過一劫？

我們對一個人的印象，通常都會停留在我們最後接觸的時間點，所以如果不是吵吵鬧鬧的分手，而是理性和平的分開，不但能在對方心目中留下美好的印象，說不定未來還有復合的機會。在職場上也一樣，離職時謹記要維持優雅的姿態，說不定未來的工作，還會經由前主管或前同事來介紹。

確定要離開公司了，第一步一定是「先去找直屬主管告知離職意向」，這聽起來好像沒甚麼特別的，往往有人在離職前，因為交情的關係，先跟同事透露訊息，沒有先告知主管，這麼做的壞處是，一旦離職消息一傳十、十傳百，在跟主管開口前，他已經先從別人口中聽到風聲，那麼在心裡的印象分數，肯定會先扣分；再來是一定要給公司緩衝時間，找到替補人選，做好交接，這點我想大多數人都知道，不過還是提醒大家，根據勞基法規定，員工只要離職就有提早告知公司的義務，依任職時間長度有不同的預告期間義務，如果要和下一份工作的任職單位，確定報到日期時，也一定要把預告期算進去。

(1)工作滿3個月、未滿1年：10天前預告

(2)工作滿1年、未滿3年：20天預告。

(3)工作滿3年以上：30天前預告。

現在因為社會環境的變化，加上通訊軟體盛行，很多人與人之間的聯繫都靠通訊軟體，但是「告知離職」或「辭職」這回事，萬萬不可，一來不夠尊重主管，二來對自己的未來也沒好處。我身邊有一位擔任主管職的朋友，他的秘書離職，直接傳Line告知：「只做到今天」，不但沒親自提出離職，連電話也沒打，讓我朋友簡直氣瘋了，怒嗆，如果未來有人打電話來詢問這位秘書的表現，他只有四個字的評價，「零責任感」，這可是職場上的一大忌諱，其實這位秘書過去的表現並不差，只因為最後的表現太糟，印象分數毀於一旦。公司企業徵才任用，非常重視責任感，想在職場路上走得順利，用通訊軟體辭職，千萬要不做。

有些人辭職，會不知道該如何面對上司主管，關係好的，除了人情壓力，還包括不知道該如何說出口，和主管關係不好的，壓根兒不想說，但是遇到這一類的問題，我會說「誠實為上」。提離職時，主管問起未來動向，關係好的請老實說，因為人情依舊在；要是關係不好的主管，不想說，那最好用的理由當然還是生涯規劃、家庭因素，千萬別亂扯說要出國還是創業，結果在隔壁對街的公司門口被遇到（真的聽過這種情況，各職業的圈圈，大多主管都互相認識，畢竟台灣真的不大）而在新工作到職前，還是保密為上策，以免節外生枝。

確定離職後，接下來的日子，請認真的把工作消化，不要開心的跟開趴一樣，一方面造成人心浮動，另一方面也讓主管印象扣分。

開口說離職，方式百百種，如果不知道該何時進何時退，1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多和工作和平分手的「過來人」，將職場心法不藏私地，分享給還在職場碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路，若是還沒找到理想的未來「另一半」也可以參考1111轉職專區直接以職位、福利、地區、產業，一個按鍵就能輕鬆轉職。