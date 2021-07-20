「網球肘」並非網球員的專利，亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師吳信廷20日表示，「網球肘」主因是手腕關節不當使用或重覆動作造成肌肉及肌腱使用過度，導致肌腱受傷與發炎，好發族群包括頻繁抓握滑鼠姿勢不當的電腦族群；烹煮使用過重刀具、鍋子的家庭主婦及廚師；搬重物的水電工和物流等。

南投33歲許姓模板工人，每天都需搬運重物，最近發現右手肘疼痛，提重物時手臂無力，經檢查發現手肘外側有明顯的壓痛點，確診為「網球肘」，經建議急性期多休息搭配冰熱敷、平時使用護肘加壓帶以及修正握物姿勢後，症狀才獲得緩解。

吳信廷表示，「網球肘」屬於肌腱炎，因手腕關節不當使用，或重覆動作造成肌肉及肌腱使用過度，導致肌腱受傷與發炎，表現症狀為手肘外側（肱骨外上髁）疼痛，手部抓握力量也會降低。

吳信廷指出，「網球肘」好發於30歲至50歲的成人，比例約1％至3％，且主要發生在慣用手，平時需要反覆提重物或手部抓握動作的族群，都為網球肘的好發對象，包括抓握滑鼠姿勢不當的電腦族及打字員；頻繁使用刀具、過重鍋子的家庭主婦及廚師；頻繁搬重物的水電工和物流士等。

吳信廷指出，要改善網球肘問題，最重要的是適當休息，避免手腕過度使用或提重物，在急性期前24個小時內冰敷，發生48小時後可考慮熱敷。他並建議，可配戴護肘加壓帶，有助於舒緩疼痛，並修正工作或運動時錯誤姿勢，此外，要避免長時間重複使用或過度運動，並善用身體力量輔助手臂，減少使用手腕力量。