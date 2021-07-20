合機電線電纜去年EPS回升至1.0元，今（20）日董事會決議從資本公積提撥現金，每股發放0.3元現金股利，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，依公司法第168條辦理現金減資20％，每股退現金2元，每股合計領回現金2.3元。

合機去年合併營收28.23億元，本期淨利2.82億元，EPS從前年同期0.28元倍數增長至1元，今日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，從資本公積提撥，每股配發現金股利0.3元，修訂股東會議事規則及董事選舉辦法」等議題，並通過現金減資20％，每股退回現金2元。