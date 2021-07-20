台股除權息旺季來臨，除了個別公司外，高股利率的ETF也成為市場資金追逐焦點。投信法人統計，台股原型ETF近3年的平均股利率達3.64％，超越上市櫃公司2.9％的平均值，對於追求股息收益的中長期投資人，透過台股ETF，不僅可以獲取優質的股利收入，更可分散投資風險。

根據CMoney資料統計，台股原型ETF中，共有18檔近3年平均股利率超越上市櫃公司水準，其中，元大台灣高股息ETF（0056）、第一金臺灣工業菁英30ETF（00728）平均股利率都超過5％，堪稱高配息ETF中的績優代表。

第一金工業30ETF所追蹤的臺灣工業菁英30指數，只選進半導體、電子設備、電子零組件、光電、塑化等工業製造領域最強的30檔菁英個股，入選企業具備「獲利能力強、股利政策優、長期績效佳」三大特性。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，臺灣工業菁英30指數投資組合近3年毛利率都高於30％，2018～2020年間稅後盈餘更大增約48％，獲利增長強勁、現金流充沛，因此，每年現金股利發放率都在65％以上，且逐年上升，遠勝台灣50指數，是投資人創造被動式收入的好工具。

曾萬勝表示，今年在全球經濟重啟下，嘉惠台灣出口製造業，上半年外銷訂單迭創佳績，進入下半年電子產品需求旺季，預料出口外銷金額將再次衝高，全年有機會改寫歷史新高紀錄，相關的工業菁英30指數也會有不錯的表現，可幫助投資人掌握景氣揚升行情的機會。

曾萬勝指出，自去年疫情低檔反彈以來到今年上半年為止，臺灣工業菁英30指數累計已大漲115％，勝過台灣50指數的108％，無論指數成長性、現金股利率，都展現一定的優勢。對於台股中長期投資人，不僅可藉此獲取豐厚的股利收入，更可透過ETF一籃子股票的方式，分散投資風險。