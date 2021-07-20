大陸國家電網20日公布，其在巴西投資控股83.71％的上市電力公司CPFL經過多輪競價，在當地時間16日以26.7億雷亞爾成功中標，將收購巴西南大河州政府所持有的CEEE輸電公司全部66.06％股權。

報導稱，CEEE輸電公司是巴西前十大輸電企業之一，擁有輸電線路約6000公里、變電站72座，資產規模佔巴全國輸電資產的4％。CPFL公司將充分發揮在巴西南大河州已有的配電業務的整合經驗，結合配電與輸電業務之間良好的協同效應，深入開展資產管理提升，持續提高項目運營水平和經營效益，服務當地經濟社會發展。

大陸國家電網表示，本次項目中體現了公司國際業務在「四突出一標桿」國際化發展思路的指引下，堅持「市場化、本土化、長期化」經營理念，聚焦電網主業，夯實深耕細作，積極支持境外可持續發展，努力為更好地服務和參與「一帶一路」建設、打造具有中國特色國際領先的能源網路企業。