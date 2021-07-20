職場有句老話「不做最大」，但要離職脫身容易嗎？有名網友在社群發文表示被老闆咆哮三字經，想要隔天中午提離職，又擔心晚上有排班不能不做，心裡實在很抗拒去上班，想要直接走人，但不知道會不會有什麼問題。

此文一出不少網友力挺原Po，也釣出許多相同際遇的人，「我現在的主管情緒一來，沒到三字經但可都是很羞辱人的話，正在想要不要走人」、「我主管對我的態度非常不好，當天直接交接離職，到現在都覺得做的決定非常正確」、「不管是在什麼立場都沒有資格對人罵三字經，沒品到極點」；也有網友直接和老闆對嗆「他對我咆哮我也會咆哮回去就是了，不要問我為什麼不換新工作，工作難找啊」！更有人分享自身經驗「我們這新人都敢做半天，說買午餐就消失了」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據勞基法規範，當勞工錄取進入公司後，與雇主之間就產生了「勞雇契約」，而「員工離職預告」是指勞工自願提離職，想要解除勞雇契約前所必須要告知雇主的「預告期間」，範圍從0到30天，原則上工作到職3個月內想離職可以不用提前預告，但必須有告知的動作，不論口頭或書面都可以，只要主管明確知道即可，所以原Po只要提出離職即可馬上走人。

勞基法之所以規定勞工必須向雇主預告離職是有原因的，用意在於勞工要離職，必須要讓公司有緩衝期，抓緊時間找新進人員替補，而且就算不招募新員工，交接業務給其他同仁也需要時間，尤其愈資深，負責項目數量與複雜度也愈高，相對就需要更多時間交接，所以工作滿3個月但不滿1年的勞工，要提前10天預告，工作滿1年以上但不滿3年的勞工，則要提前20天預告，只要工作滿3年以上者，就必須提前30天告知，好讓老東家有足夠時間應變交接。

黃若薇提醒，擔心下一個工作又踩雷的求職者，在找工作之前不妨多方搜集業界資訊，透過「1111面試經驗暨工作甘苦談」，借鏡前輩們的求職和工作經驗，都有助於更有了解不同的職場萬象，以免多走職涯冤枉路。