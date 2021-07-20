高雄市仁武區20日下午1時出現強降雨，時雨量達43毫米，已達大雨等級，導致仁武區水管路近義大二路口淹水，水深達30公分約1輪胎高，影響人車通行，轄區警方獲報後，立即到場放置交通錐、拉封鎖線並進行交通管制，僅開放1車道通行，直到下午2時10分，雨勢趨緩及積水已退去，才恢復全面通車。

另水利署下午4時10分，針對高雄市美濃區發布一級警戒，建議民眾即時進行淹水通報及應變。