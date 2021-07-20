仁武區水管路淹水30公分 警方拉封鎖線交管 17:232021/07/20 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市仁武區下午出現強降雨，水管路近義大二路口淹水，水深達30公分約1輪胎高，影響人車通行，轄區警方獲報後，到場拉封鎖線並進行交通管制，僅開放1車道通行。(警方提供／林雅惠高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市仁武區20日下午1時出現強降雨，時雨量達43毫米，已達大雨等級，導致仁武區水管路近義大二路口淹水，水深達30公分約1輪胎高，影響人車通行，轄區警方獲報後，立即到場放置交通錐、拉封鎖線並進行交通管制，僅開放1車道通行，直到下午2時10分，雨勢趨緩及積水已退去，才恢復全面通車。 另水利署下午4時10分，針對高雄市美濃區發布一級警戒，建議民眾即時進行淹水通報及應變。 越南疫情燒 台商鞋廠暫停工 海巡查獲屏東漁船涉走私 船上7人PCR陽性 #仁武區 #淹水 #水管路 #30公分 #封鎖線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不起眼藥袋 助新化警揪出偷倒廢棄男 16:272021/07/20 社會 中市加開51快打站支援「唐鳳系統」 拚2天接種4.2萬人 11:472021/07/20 生活 新奇岩社宅申租開跑 採線上及郵寄方式受理 11:542021/07/20 區域情報-台北 貪圖高薪外快 高雄未成年車手激增 04:102021/07/20 地方新聞 山佳生活圈併三鶯文創 整合更完善 16:442021/07/20 區域情報-新北 苗栗工廠氨氣鋼瓶爆炸 釀1死2傷 04:102021/07/20 地方新聞 雷雨狂炸 港都淹水 路人觸電命危 04:102021/07/20 地方新聞 失智婦半夜走失 警獲報後30分鐘內找回 12:352021/07/20 寶島 竹北市「這路段」晉升指標示範道路 15:192021/07/20 區域情報-新竹 免費搭乘隨招隨停 台中新增7條小黃公車路線今上路 11:322021/07/20 生活 豪雨造成高雄多處淹水 仁武警方管制路段 19:022021/07/19 社會 生活熱門新聞 桃園20多歲男確診 9天5旅館開房足跡曝 對象複雜緊急匡列 - 生活 桃園今增2確診 足跡遍及7家旅館、5間藥局 - 生活 網曝這個年齡層恐只能打高端 嘆：未來出國機會渺茫 - 生活 健身房成確診足跡 竟是皮膚科醫師隱匿身份、行蹤 北市府將開罰 - 生活 烟花恐龜速直撲宜、花 颱風粉專怕爆：好像莫拉克 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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