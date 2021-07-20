康和證(6016)經營權之爭雖告一段落，但近期再度傳出案外案。公司今（20）日發布重訊指出，獨董黃添昌遭不明人士冒用名義寄發不實檢舉信件，以致公司及個人遭受損害，對此康和證及黃添昌本人已委請律師依法提出刑事告訴，以捍衛權益、導正不法。

康和證12日股東常會完成董事改選，11席董事及獨董均由公司派拿下，市場派未取得席次。然而，獨董黃添昌6月初接獲投保中心回函，發文主旨為「黃添昌檢舉康和董事會」、內容回覆「台端檢舉內容，本中心無調查權限」，但黃添昌先前並未發文投保中心。

經黃添昌詢問投保中心後，驚覺有不明人士於5月20日時，將檢舉函夾上一張黃添昌的名片遞送到投保中心，並傳出此封不實檢舉函已廣為發送到金管會、證交所及櫃買中心。黃添昌收到投保中心回函才驚覺被人冒名，康和證則憂心是有心人攻擊，企圖影響股東權益。

因擔心後續影響重大，黃添昌已與康和證律師蒐集相關證據，20日委由律師前往信義分局，提告偽造私文書、行使偽造私文書、加重誹謗、妨害信用及違法搜集利用個人資料等罪，康和證亦同步發出重訊澄清，要追查究竟是誰冒名惡意攻擊。

針對身份遭不明人士冒用，黃添昌發出聲明嚴正表示，「本人從未向任何機構、單位或個人寄發檢舉函件，檢舉函所述與本人認知不符，本人亦對此等冒名檢舉之違法行徑深表遺憾，並將依法追訴。」

康和證則說明，黃添昌擔任公司獨董期間，對外關於康和一切事務就代表公司，絕對不能讓有心人士如此冒用獨董名義，嚴重侵害公司商譽及信用。相信檢警會查清背後藏鏡人是誰，此案已進入司法靜待調查。