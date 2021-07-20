楊鎮浯縣長今天下午視察易積淹水區域及堤南、金沙、浯江等抽水站整備情形之二。（李金生攝）

金沙水庫旁的堤南抽水站，是全島防汛重點工作站之一。（李金生攝）

楊鎮浯縣長視察防汛整備作業，替工作人員加油打氣。（李金生攝）

金沙鎮長吳有家（左）偕縣府工務處長許鴻志（右）巡查防汛整備作業。（李金生攝）

烟花颱風持續增強，侵台機率大增，外圍環流也會替金門帶來強降雨，縣長楊鎮浯今天下午視察易積淹水區域及堤南、金沙、浯江等抽水站整備情形，要求各級單位加強防汛，也提醒鄉親做好防颱因應準備。

楊鎮浯強調，現在的災害常常都是複合式的，縣府和各鄉鎮公所面對目前的防疫、防汛2大重點工作，必須採取最高規格的應變和超前部署，以確保災害遠離金門，讓鄉親的生命、財產安全獲得保障。

縣府說明，根據中央氣象局及水利署水利防災中心提供資訊，目前烟花颱尚在台灣東部外海，移動緩慢且路徑持續修正中，預期會引進西南氣流夾帶強勁雨勢，目前全縣抽水站抽水機組均運轉測試，並排空調整池至最低水位，以增加滯洪空間外，預佈區域之移動式抽水機也啟動試運轉，另整備防汛沙包計3580包及防洪擋板313片，以及即時監看各水情監測站，強化防汛資源調度時效。

縣府也持續就歷年易積淹水區域、防汛熱點，編訂各鄉鎮轄區防汛整備及防汛地圖，提供各公所納入防災整備作業，重點說明包括： (1) 金沙溪流域周邊水利設施加強維護及整備。 (2) 民族路五嶽廟前自動抽水機組及后豐港之10吋移動式抽水機，保持水路暢通及測試運轉。 (3) 中墩聚落鄉有池的水路應保持暢通，隨時注意水位狀況，村莊內預佈10吋移動式抽水機，搭配2019年度完成中墩排水改善工程，新設自動抽水機組進行汛期前運轉測試及整備。 (4) 其餘道路側溝及區排已由各公所加強清淤工作，維持排水暢通。